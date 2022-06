Luhansks guvernør melder om omfattende kamper

NTB

Omfanget av angrepene i byen Lysytsjansk er omfattende, ifølge Luhansk-fylkets guvernør.

Lysytsjansk er under konstante angrep med tungt skyts. Kampene fortsetter i byens utkanter. Den russiske hæren forsøker å angripe kontinuerlig, sier guvernør Serhij Hajdaj ifølge The Guardian.

Han beskriver kampene som de mest omfattende til nå.

– Frekvensen er enorm, sier Hajdaj.

Han legger til at det er igjen rundt 15.000 sivile i byen, der det bodde nærmere 100.000 personer før krigen startet. Evakuering av de gjenværende kan være farlig, slik situasjonen nå er, ifølge Hajdaj.

Russiske styrker har allerede tatt kontroll over nabobyen Sievjerodonetsk etter flere uker med kamper der titalls sivile er blitt drept. Lysytsjansk er den siste gjenværende store byen i Luhansk-fylket som russerne trenger for å få kontroll over Luhansk.

Luhansk utgjør sammen med fylket Donetsk regionen Donbas, som russiske myndigheter har som uttalt mål å skaffe seg fullstendig kontroll over.