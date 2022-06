Boris Johnson: Ukraina-krigen ville ikke ha skjedd hvis Putin var kvinne

NTB

Russlands president Vladimir Putin ville ikke ha startet krigen i Ukraina dersom han var kvinne, ifølge Storbritannias statsminister Boris Johnson.

– Hvis Putin vare en kvinne, noe han åpenbart ikke er, men hvis han var det, tror jeg virkelig ikke han hadde begitt seg ut på en gal macho-krig med invasjon og vold på den måten han har gjort, sa Johnson til den tyske TV-kanalen ZDF tirsdag kveld.

Videre sa den britiske statsministeren at Putins invasjon av Ukraina er et perfekt eksempel på «giftig maskulinitet», og oppfordret til bedre utdanning for jenter og «flere kvinner i maktposisjoner».

Påstanden falt ikke i god jord i Russland.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov svarte på statsministerens kommentarer med et stikk om at den kjente psykoanalytikeren Sigmund Freud sikkert hadde elsket å undersøkt noen som Johnson i sin levetid.

Putin kommenterte saken under et besøk i Turkmenistan senere onsdag.

– Jeg ønsker å vise til hendelser i nyere historie da (den tidligere britiske statsministeren) Margaret Thatcher besluttet å igangsette en offensiv mot Argentina om kontroll over Falklandsøyene i 1982. Der var det en kvinne som bestemte seg for å starte en krig, og som samme år endte med britisk seier, sa Putin.

I Moskva lurte det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova på om Johnson går rundt med «svette fantasier».

– Hva er det de sju har gjort sammen?, skriver hun i meldingstjenesten Telegram, i det som er en henvisning til G7-toppmøtet i Tyskland tidligere denne uken, der Johnson kom med uttalelsen.