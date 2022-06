Oleana Zelenska har ikke sett ektemannen på to måneder

Olena Zelenska snakker åpent ut om hverdagen i et nytt videointervju med CNN. Hun forteller om hvordan det er å være gift med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj midt i en krig.

I videointervjuet forteller Olena Zelenska om hvordan hun og barna savner ektemannen og faren.

– Det er lenge siden jeg har sett mannen min. Tidligere kunne vi møtes innimellom, i korte perioder. Nå har det gått to måneder siden sist jeg så ham. Heldigvis føles det som han er fysisk ved siden av meg til en enhver tid, forteller hun.

– Barna har ikke et vanlig forhold til faren sin. De får ikke sett ham og kan bare snakke med ham på telefon fra tid til annen, fortsetter Zelenska.

Hun trekker frem at mange ukrainere har det som henne og barna.

– Forholdet vårt er satt på pause, akkurat som det er for mange ukrainere. Halve befolkningen vår er adskilt fra noen de er glade i. Vi, som veldig mange andre familier, venter på å bli gjenforent, understreker presidentfruen.

Møtte hverandre på 90-tallet

Zelenska er utdannet arkitekt, og traff Zelenskyj på midten av 90-tallet. De to giftet seg i 2003, og har barna Oleksandra og Kyrylo sammen. Zelenska har også jobbet som manusforfatter for Zelenskyjs produksjonsselskap, mens presidenten fortsatt var komiker og skuespiller.

Etter invasjonen i februar ble det raskt kjent at russerne vurderte presidentens familie som sitt nest viktigste mål. Derfor er det ikke kjent hvor Zelenska og barna oppholder seg per dags dato.

– Som kjøkkenskapet i Borodjanka

I intervjuet trekker Zelenska frem at hun savner å tilbringe lange kvelder med ektemannen, i tillegg til å spise middag sammen og å snakke med barna om deres interesser.

– Heldigvis står vi fortsatt stødig. Det finnes et bilde som illustrerer situasjonen godt, forteller presidentfruen.

Zelenska forteller om Borodjanka, en av byene som ble hardest bombet av russerne i mars. For litt siden dukket et bilde fra byen opp på nettet. På bildet kunne man se en vegg som sto stødig blant alle ruinene. På veggen hang det et kjøkkenskap, nærmest uberørt av bombingen.

– Når sier vi dette til hverandre: «Hei, hvordan går det? Jeg er som det kjøkkenskapet i Borodjanka. Jeg står fortsatt stødig», avslutter Zelenska med å si.

På toppen av skapet står en keramisk hane laget av den ukrainske skulptøren Prokop Bidasiuk. Heller ikke hanen har blitt skadet av bombene. FOTO: Det ukrainske forsvarsdepartementet Les mer Lukk

Har blitt en kjent metafor

Bildet fra Borodjanka har for mange ukrainere blitt en metafor på situasjonen i landet. Det ukrainske parlamentsmedlemmet Roman Hryshchuk delte i april fotografiet på Twitter med underteksten: «Vil du vite hvordan vi har det i Ukraina? Som dette skapet. Russerne prøver å knekke oss, men vi står fortsatt stødig».

«Dette huset, som mange andre, skal vi bygge opp igjen. Og vi skal bygge mange andre hus, skoler, sykehus og teatre. Ukraina vil reise seg som en føniks.», avslutter han med å skrive.