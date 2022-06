Stort flertall mener USA går i feil retning

NTB

Et stort og voksende flertall av amerikanerne mener at USA går i feil retning, inkludert åtte av ti demokrater.

85 prosent av de spurte mener at landet er på feil spor, og 79 prosent beskriver økonomien som svak, ifølge målingen til Associated Press/NORC.

Målingen tyder på at president Joe Biden står overfor store utfordringer med å motivere velgerne foran mellomvalget til høsten, der det avgjøres om demokratene får beholde flertallet i Kongressens to kamre.

Den høye inflasjonen er blitt en viktigere sak for amerikanere flest enn arbeidsløsheten, som nå er rekordlav på 3,6 prosent. Selv blant demokrater er det 67 prosent som mener at økonomien er svak.

– Han gjør så godt han kan, men jeg kan ikke si at han gjør en god jobb, sier 74 år gamle Chuck McClain, en lojal demokrat i Las Vegas som alltid deltar ved valg.

Han sier at prisen på bensin og matvarer, Russlands krig i Ukraina og de dype splittelsene i USA etterlater en følelse av at myndighetene ikke responderer på folks behov.

Målingen viser også at bare 39 prosent mer at Biden gjør en god jobb, mens 60 prosent mener det motsatte, og at bare 14 prosent av de spurte mener at USA er på rett spor.