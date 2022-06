Boris Johnson: Nato-enighet viser at Putin feilvurderte

Statsminister Boris Johnson mener enigheten i Madrid viser at Vladimir Putin har feilkalkulert.

NTB

Beslutningen om at Sverige og Finland inviteres som søkerland i Nato viser hvordan den russiske presidenten feilvurderte da han angrep Ukraina.

Det sier den britiske statsministeren Boris Johnson etter den viktige avklaringen på toppmøtet i Madrid.

– Hvis Vladimir Putin håpet at han ville få et mindre Nato på sin vestlige front som resultat av den uprovoserte, lovstridige invasjonen av Ukraina, er det blitt klart at han tok fullstendig feil, sier Johnson.

Innlemmelsen av Sverige og Finland i forsvarsalliansen vil utgjøre et enormt steg framover, sa Johnson da han ankom Nato-toppmøtet onsdag.