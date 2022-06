En russiskvennlig hackergruppe tar på seg skylden for cyberangrep mot Litauen

Flere litauiske nettsider, både private og offentlige, ble mandag påvirket av et cyberangrep. Nå har en russiskspråklig hackergruppe tatt på seg ansvaret.

I en pressemelding mandag skriver Litauens forsvarsdepartement: «Det nasjonale cybersikkerhetssenteret, under forsvarsdepartementet, varsler om et intenst og pågående Distributed Denial of Services (DDoS)-angrep».

Et DDoS-angrep går ut på å oversømme nettsteder med falsk trafikk, slik at de blir tvunget til å gå offline, skriver CNN.

Angrep mot myndighetsnettverk

Blant annet Litauens sikre dataoverføringsnettverk, som er et kommunikasjonsverktøy for landets myndigheter og er bygget for å stå imot krig og andre kriser, ble angrepet. Det skriver CNN.

«Noen av brukerne på det sikre dataoverføringsnettverket har ikke klart å få tilgang til nettverket», skriver forsvarsdepartementet i pressemeldingen.

Sjefen for det nasjonale cybersikkerhetssenteret opplyser i pressemeldingen at det «sannsynligvis vil komme flere lignende, og til og med mer intense, cyberangrep fremover».

Tar på seg ansvaret

Den russiskspråklige hackergruppen «Killnet» har tatt på seg ansvaret for i allefall noen cyberangrepene.

Hackergruppen sier angrepet er hevn for at Litauen har blokkert russiske forsyninger til det russiskstyrte Kaliningrad, hvor det blant annet mistenkes at russerne oppbevarer atomvåpen.

– Det har alltid vært atomvåpen stasjonert på Kaliningrad, og det internasjonale samfunn og landene i området er fullt klar over dette, sa Litauens forsvarsminister Avydas Anusauskas 14. april, gjengitt av US News.

En talsperson for Killnet har fortalt Reuters at «angrepene vil fortsette frem til de (Litauen) løfter blokaden».

Kaliningrad, som er plassert mellom Polen og Litauen, ble offisielt annektert av Russland fra Tyskland i 1946. Etter Sovjetunionens fall har Kaliningrad vært russernes fotfeste i Vesten.

Etter Tyrkia tirsdag snudde i spørsmålet om svensk og finsk Nato-medlemskap, mister Kaliningrad sannsynligvis to nøytrale naboer i Østersjøen. Russland har tidligere varslet at de vil øke tilstedeværelsen i Østersjøen og ruste opp i Kaliningrad, dersom Sverige og Finland skulle bli medlemmer i Nato.

Les mer om Kaliningrad: Et «Lille Russland» i Natos hule: – Ja, vi har atomvåpen på Kaliningrad

Angriper Norge

Den samme hackergruppen, Killnet, som mandag startet cyberangrepet mot Litauen, varslet natt til onsdag et angrep mot Norge.

Nettsidene til arbeidstilsynet og Bank ID er nede som følge av angrepet. Hos Altinn opplever enkelte brukere ustabilitet. Det melder Dagbladet.

– Vi har oppdaget angrep på nettsidene våre på Bank ID.no. Det sendes massiv trafikk mot nettsidene for å gjøre dem utilgjengelige. Det blir en propp så man ikke kommer inn. Det er informasjonssidene, heldigvis, ikke Bank ID-tjenesten, sier kommunikasjonssjef Hege Steinsland i Bank ID og Bank Accept til VG.