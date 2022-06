Stoltenberg varsler «fundamentalt skifte» i Nato

NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener alliansen vil gjennomgå en transformasjon på toppmøtet i Madrid.

– Dette er den største overhalingen av vårt kollektive forsvar siden den kalde krigens slutt, sa Stoltenberg da han ankom til toppmøtet onsdag formiddag.

Ifølge ham vil stats- og regjeringssjefene på toppmøtet vedta å utplassere flere framskutte styrker og forhåndslagre mer våpen på østflanken. Samtidig vil flere styrker bli satt i forhøyet beredskap.

Nato-lederne skal også vedta et nytt strategisk konsept for de kommende årene.

Tyrkia snudde

Tyrkia «fikk det de ville ha» fra samtalene med Sverige og Finland, het det i en uttalelse fra den tyrkiske presidenten tirsdag.

Et overordnet spørsmål i samtalene har vært hvordan Finland og Sverige skal forholde seg til enkelte kurdiske grupper og de såkalte gülenistene. I avtalen som ble signert tirsdag, lover de tre landene nå samarbeid og solidaritet i kampen mot terror i «alle dens former og manifestasjoner», og Finland og Sverige lover full støtte til Tyrkia mot trusler mot Tyrkias nasjonale sikkerhet.

– Tyrkia fikk det vi ville ha, sa tyrkiske myndigheter tirsdag.

Uttalelsen kommer like etter at Sverige og Finland bekreftet enighet mellom de tre landene, som innebærer at Tyrkia trekker sitt veto mot svensk og finsk Nato-medlemskap.

Stoltenberg jubler

Dermed ligger alt til rette for Nato-toppmøtets endelige svar, som etter planen skal komme onsdag.

– Det gleder meg å kunngjøre at vi nå har en enighet som baner vei for at Sverige og Finland kan bli med i Nato, sa Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg på en hurtig innkalt pressekonferanse tirsdag kveld, kort tid etter at nyheten om at Tyrkia har snudd i saken, sprakk.

Sverige, Finland og Tyrkias utenriksministre har signert en avtale om enigheten med landenes statsledere som vitner, i tillegg til Stoltenberg.

Dersom de to nordiske landene ønskes velkommen inn i Nato vil det medføre et historisk skifte for forsvarsalliansen.