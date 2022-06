FNs sikkerhetsråds medlemmer reiste seg til minne om ukrainske ofre

FNs sikkerhetsråd møttes tirsdag for å diskutere Ukraina. Bildet er fra et annet møte om Ukraina i Sikkerhetsrådet tidligere denne måneden. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

Medlemmene i FNs sikkerhetsråd, blant dem Russland, reiste seg til et øyeblikks stillhet på oppfordring fra Ukrainas president, til minne om de drepte i krigen.

Møtet i Sikkerhetsrådet ble holdt på kort varsel tirsdag, på anmodning fra Ukraina, for å diskutere de siste dagenes russiske angrep mot sivile mål.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holdt tale til de 15 medlemmene via videolink. Han begynte talen med å ramse opp russiske angrep de siste dagene og med å oppgi navn og alder på mange av de sivile ofrene.

Zelenskyj avsluttet talen med å be de 15 medlemmene og andre som var til stede i salen, om å reise seg og holde et øyeblikks stillhet til minne om «de titusener» av ukrainske barn og voksne som er blitt drept i krigen.

Alle medlemslandenes utsendinger, inkludert Russlands viseambassadør til FN, Dmitrij Poljansky, reiste seg.

Vil ha FN-besøk

Zelenskyj sa i talen at han vil at FN selv skal se konsekvensene av mandagens rakettangrep mot et kjøpesenter i Krementsjuk. Minst 18 personer ble drept og 59 såret.

Russland har selv hevdet at raketten traff et våpenlager i nærheten, og at det derfra spredte seg en brann til kjøpesenteret. Zelenskyj og det ukrainske forsvarsdepartementet la natt til onsdag ut en video på nettet som viser en rakett som slår ned i kjøpesenteret.

– Jeg foreslår at FN enten sender en spesialutsending, eller FNs generalsekretær, eller en kommisjon til åstedet for denne terrorhandlingen, slik at FN uavhengig kan finne informasjon og se at dette faktisk var et russisk rakettangrep, sa Zelenskyj i talen.

En rekke ledere verden rundt har fordømt angrepet. G7-landene har kalt det en krigsforbrytelse.

Terroranklage

Zelenskyj oppfordret i talen FN til å etablere et internasjonalt tribunal for å etterforske «de russiske okkupantenes handlinger på ukrainsk jord» og for å holde Russland ansvarlig.

– Vi har umiddelbart behov for å handle og gjøre alt vi kan for å få Russland til å stoppe drapsbølgen, sa presidenten.

Det som ellers kanskje, er at Russlands «terroristaktivitet» kommer til å spre seg til andre europeiske land og Asia, sa Zelenskyj, og ramset opp de baltiske landene, Polen, Moldova og Kasakhstan.

– Det som straffes på individnivå og kriminelle organisasjoner, kan ikke gå ustraffet på nivået der en stat har blitt en terrorist. Daglige terrorhandlinger. Ingen helgefri. De arbeider som terrorister hver dag, sa Zelenskyj.

Vil stenge Russland ute

Zelenskyj brukte også deler av talen på å oppfordre FN til å utvise Russland fra Sikkerhetsrådet.

Presidenten viste til FN-charterets artikkel seks, som omtaler medlemsland som gjentatte ganger bryter FN-charterets prinsipper og sier at land i slike tilfeller kan utvises fra organisasjonen av FNs hovedforsamling etter anbefaling fra FNs sikkerhetsråd.

Men utvisning av Russland er i praksis en umulig oppgave. Russland er permanent medlem av Sikkerhetsrådet, noe som betyr at Russland kan bruke sin vetorett til å hindre forsøk på å fjerne landet.

Russisk protest

Poljansky inntok talerstolen senere i møtet. Da protesterte den russiske utsendingen mot at Zelenskyj skulle få lov til å tale for andre gang under møtet.

Poljansky sa at Zelenskyjs videotale var brudd på Sikkerhetsrådets tradisjoner og eksisterende praksis om at ledere som ønsker å tale til rådet, må være til stede fysisk.

– FNs sikkerhetsråd burde ikke bli omgjort til en plattform for en fjernstyrt PR-kampanje fra president Zelenskyj slik at han kan få flere våpen fra deltakerne på Nato-toppmøtet, sa Poljansky, med henvisning til Nato-møtet som pågår i Madrid onsdag og torsdag.

Poljansky sa at det ikke har funnet sted noe russisk angrep mot noe kjøpesenter i Krementsjuk, og han sa at russiske presisjonsvåpen rammet bygninger på et maskinområde der det var oppbevart våpen og ammunisjon fra USA og Europa. Kjøpesenteret ligger et stykke unna, men sprengladninger fra ammunisjon «skapte en brann som deretter spredte seg til kjøpesenteret», uttalte Poljansky.

– Russland fortsetter

Han sa også at vestlige land haler ut tiden for ukrainske ledere til å sette seg ved forhandlingsbordet, ved å forsyne landet med våpen.

– Vi startet en militær spesialoperasjon for å kunne stanse Ukrainas angrep i Donbas, slik at dette territoriet, som er blitt forvandlet til et anti-russisk område på ordre fra en rekke vestlige land, samt av Ukrainas nasjonalistiske lederskap, slutter å utgjøre en trussel mot Russland og innbyggerne i Ukrainas sørlige og sørøstlige del, sa Poljansky.

– Og inntil disse målene oppnås, fortsetter operasjonen vår, sa han.

Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward svarte at Russland «kan prøve å hevde at ingenting er sant og fremme uhyrlige påstander om ukrainske provokasjoner», men det unektelige faktum er at Russland invaderte Ukraina.

– Det er én aggressor her, sa hun.

– Beviset vil ta dem og de kommer til å bli stilt til ansvar for disse handlingene, sa hun.

Kinesisk oppfordring

Kinas utsending Zhang Jun kalte konflikten «en geopolitisk krise» og oppfordret verdenssamfunnet til å stå samlet for å tilrettelegge for fredssamtaler mellom Russland og Ukraina og for å få en slutt på fiendtlighetene så fort som mulig.

Han advarte mot å gjøre verdensøkonomien til våpen og til å «tvinge andre land til å ta parti». Det vil skape kunstige skiller i verdenssamfunnet og kan gjøre hele verden mindre trygg, advarte Zhang.

USA peker på Russland

USAs viseambassadør til FN, Richard Mills, anklaget i likhet med mange andre vestlige FN-ambassadører Russland for å ødelegge kjøpesenteret i Krementsjuk. Han sa at angrepet «går inn i et ondt mønster, et mønster der den russiske hæren dreper sivile og ødelegger sivil infrastruktur i Ukraina».

Mills understreket at det foreligger mange tilgjengelige bevis «for at Russland, og Russland alene» er ansvarlige for dette og andre angrep.