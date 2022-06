Tyrkia støtter svensk og finsk Nato-medlemskap

NTB

Nato-toppmøtet skal onsdag beslutte om Sverige og Finland skal få status som inviterte etter at Tyrkia tirsdag snudde i spørsmålet om medlemskap.

– Det gleder meg å kunngjøre at vi nå har en enighet som baner vei for at Sverige og Finland kan bli med i Nato, sa Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg på en hurtig innkalt pressekonferanse tirsdag kveld, kort tid etter at nyheten om at Tyrkia har snudd i saken, sprakk.

– I morgen vil de allierte lederne ta en avgjørelse om å invitere Sverige og Finland inn i Nato og bli Nato-medlemmer, sa Nato-sjefen.

Sverige, Finland og Tyrkias utenriksministre har signert en avtale om enigheten med landenes statsledere som vitner, i tillegg til Stoltenberg.

Status som inviterte

Enigheten kom etter et møte mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Finlands president Sauli Niinistö og Sveriges statsminister Magdalena Andersson underveis i Nato-toppmøtet i Madrid.

– Vi har nå fått til en avtale mellom Sverige, Tyrkia og Finland som betyr at Tyrkia nå aksepterer at vi får status som inviterte i Nato, sier Andersson, ifølge SVT.

– Det var et veldig langt møte. Niinistö og jeg kunne fortelle om alle tiltakene vil har gjort i Sverige med tanke på terrorlovgivningen. Men vi har også snakket om hva Sverige kan bidra med til Nato.

Fikk det de ville ha

– Tyrkia har gjort betydelige framskritt i kampen mot terrororganisasjoner, sier president Erdogan etter samtalene med Sverige og Finland.

– Tyrkia fikk det vi ville ha, heter det videre i uttalelsen hans.

Tyrkia hadde blokkert svensk og finsk Nato-medlemskap siden de to landene søkte om medlemskap 18. mai og hadde lagt fram en kravliste.

Tyrkia har blant annet hevdet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) og den kurdiske militærstyrken i Syria, YPG.

De har også krevd en slutt på Sveriges embargo mot våpeneksport til Tyrkia og et løfte om at Sverige skal inngå utleveringsavtaler med Tyrkia.

Samarbeid mot terror

Et overordnet spørsmål i samtalene har vært hvordan Finland og Sverige skal forholde seg til kurdiske grupper og de såkalte gülenistene.

I avtalen som ble signert tirsdag, lover de tre landene nå samarbeid og solidaritet i kampen mot terror i «alle dens former og manifestasjoner», og Finland og Sverige lover full støtte til Tyrkia mot trusler mot Tyrkias nasjonale sikkerhet.

Det betyr helt konkret at Finland og Sverige ikke skal gi støtte til det kurdiske partiet PYD og partiets væpnede fløy YPG, som var en viktig alliert for USA og Vesten i kampen mot IS i Syria.

Finland og Sverige lover samtidig at de ikke skal gi støtte til det som i Tyrkia kalles FETÖ. Dette er navnet tyrkiske myndigheter har gitt den såkalte gülenbevegelsen.

Samtidig lover Sverige og Finland å slå ned på den kurdiske gruppen PKK.

«Finland og Sverige bekrefter at PKK er en forbudt terroristorganisasjon. Finland og Sverige forplikter seg til å forhindre aktivitetene til PKK og alle andre terroristorganisasjoner og deres forlengelser, så vel som aktivitetene til individer i tilknyttede eller inspirerte grupper eller nettverk med forbindelser til terroristorganisasjoner», heter det i avtaleteksten.

Våpeneksport

Et annet viktig punkt i samtalene har vært våpeneksport til Tyrkia. I avtaleteksten bekreftes det at Sverige og Finland ikke skal ha noen våpenembargo mot Tyrkia.

– Det ønsker jeg velkommen fordi jeg ikke mener at allierte skal ha våpenembargoer mot hverandre, sa Stoltenberg på pressekonferansen etter møtet.

Det er spesielt Sverige som har hatt begrensninger på eksporten av våpen til Tyrkia.

Utleveringsavtaler

Sverige og Finland lover samtidig å inngå utleveringsavtaler med Tyrkia – et punkt som må ses i sammenheng med at Tyrkia lenge har krevd å få utlevert 45 navngitte kurdere fra de to landene – 33 fra Sverige og 12 fra Finland. Sverige og Finland har så langt nektet å etterkomme krav om utlevering av disse.

Stoltenberg påpeker at enigheten betyr at Sverige og Finland må tilpasse sin nasjonale lovgivning.

I avtaleteksten kommer det blant annet fram at Finland må endre straffeloven for å utvide muligheten til å straffeforfølge terrorhandlinger. Sverige kommer med lignende løfter.

Niinistö understreker likevel at finsk lov fortsatt skal følges når det gjelder våpeneksport og utleveringer – samt kontraterror.

Melding til Putin



Nato-sjefen mener Sveriges og Finlands forestående medlemskap er det motsatte av hva Russlands president Vladimir Putin ønsker.

– Det sender en klar melding til president Putin om at Natos dør står åpen, sier Stoltenberg.

– Vi må huske på at Putin var veldig imot enhver utvidelse av Nato. Han ville ha mindre Nato, nå får han mer Nato, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

Det var Russlands invasjon av Ukraina som fikk fart på Sveriges og Finlands beslutning om å søke Nato-medlemskap.

Støre: – Historisk

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Norge blir tryggere med Sverige og Finland i Nato.

– Dette er en historisk dag. Med Sverige og Finland i Nato får vi en enda sterkere forsvarsallianse i Europa, det har aldri vært viktigere. For oss i Norge betyr dette et tryggere og sterkere forsvarssamarbeid med våre naboland i nord, sier Støre i Madrid.

Også forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener de to nordiske landenes inntreden i Nato vil styrke alliansen.

– Vi ønsker Sverige og Finland hjertelig velkommen, sier han.

Sterkere og tryggere

USAs president Joe Biden stiller seg i rekken av gratulanter. Han mener enigheten mellom de tre landene er et viktig steg på veien til en Nato-invitasjon for svenskene og finnene.

– Det vil styrke vår allianse og stryke vår kollektive sikkerhet – og er en flott måte å starte toppmøtet på, skriver Biden på Twitter.

Storbritannias statsminister Boris Johnson uttaler seg på lignende vis.

– Fantastiske nyheter idet vi sparker i gang Nato-toppmøtet. Sverige og Finlands medlemskap vil gjøre vår fantastiske allianse sterkere og tryggere, skriver Johnson på Twitter.

Også EU-president Charles Michel vektlegger økt trygghet.

–Et samlet Nato vil holde folket vårt trygt og legge til rette for økt samarbeid innen EU, skriver EU-sjefen på Twitter.