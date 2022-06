Tyskland og Nederland sender haubitsere til Ukraina

NTB

Tyskland og Nederland skal sende ytterligere seks selvdrevne haubitsere til Ukraina, opplyser tyske myndigheter.

Utenriksdepartementet i Tyskland opplyser at hvert av de to landene skal sende tre haubitsere til Ukraina. Disse kommer i tillegg til de tolv som de to landene har sendt til Ukraina tidligere, melder CNN.

Det dreier seg om haubitsere av typen Panzerhaubitze 2000, som også går under forkortelsen PzH 2000.

– Den selvdrevne haubitsen 2000 er blant verdens mest avanserte artillerivåpen, står det i uttalelsen fra departementet.