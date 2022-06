Fredsprisvinner Maria Ressa sier Filippinene stenger nyhetstjenesten hennes

NTB

Fredsprisvinner og journalist Maria Ressa sier at regjeringen på Filippinene har beordret stenging av hennes nyhetsnettsted Rappler.

Ressa kom med opplysningene i en tale på en mediekonferanse i Honolulu på Hawaii tirsdag, melder nyhetsnettstedet Axios.

Ifølge Ressa er ordren om stenging en stadfesting av en tidligere beslutning fra myndighetene om å trekke tilbake nyhetsorganisasjonens firmaattest.

Hun sier at Rappler vil kjempe mot beslutningen.

– Vi stenger ikke ned. Eller, jeg burde ikke ha sagt det. Vi har rett til å anke denne beslutningen og kommer til å gjøre det, særlig siden prosessen i denne saken har vært høyst uregelmessig, sa hun.

Filippinske myndigheter har så langt ikke bekreftet ordren om nedstenging. Filippinenes ambassade i USA har ikke svart på Axios henvendelser i saken.

Ressa er uttalt kritiker av Filippinenes president Rodrigo Duterte, som går av på torsdag. Selv har Duterte i et intervju med Ressa sagt at hun kan bli drept, og at han kan gjøre det selv.

Rappler er et nettsted for etterforskende og gravende journalistikk på Filippinene. Hun vant Nobels fredspris i 2021 sammen med den russiske sjefredaktøren Dmitrij Muratov i den uavhengige avisen Novaja Gazeta for sin innsats for ytringsfrihet.

Muratov solgte nylig fredsprismedaljen på auksjon til inntekt for ukrainske barn på flukt fra krigen. Muratov flyktet fra Russland og startet opp igjen avisen, under det nye navnet Novaja Gazeta Europa, i Latvia tidligere i år.