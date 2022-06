Overgrepsdømte Ghislaine Maxwell får 20 år i fengsel

Ghislaine Maxwell var tidligere kjæreste med milliardæren Jeffrey Epstein (avbildet). Tirsdag fikk hun straffen for å ha medvirket til hans overgrep av en rekke mindreårige jenter mellom 1994 og 2004. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

Tirsdag kom straffeutmålingen for Ghislaine Maxwell, som er dømt for å ha medvirket til en rekke overgrep av mindreårige jenter. Hun dømmes til 20 års fengsel.

Maxwell blir også idømt en bot på 750.000 dollar, rundt 7,3 millioner norske kroner.

Dommen vil si at nå 60 år gamle Maxwell må tilbringe store deler av sitt resterende liv i fengsel. Aktoratet ba om at Maxwell burde idømmes mellom 30 og 55 år i fengsel.

Dommer Alison Nathan gikk for de 20 årene som ble anbefalt av kriminalomsorgen.

Maxwell ble i fjor funnet skyldig i menneskehandel med jenter og unge kvinner som ble utsatt for seksuelle overgrep av milliardæren Jeffrey Epstein, hennes tidligere kjæreste.

– Nødvendig

Dommer Nathan sa at hun ønsket å sende en klar beskjed med straffeutmålingen mot Maxwell om at slike forbrytelser vil straffe seg.

– De som gjennomfører og legger til rette for seksuelle overgrep vil bli holdt ansvarlige av loven. Selv om du er rik eller mektig, er ingen hevet over loven, sa hun.

– De samarbeidet om forbrytelsene og forgrep seg på disse barna sammen, sa Nathan om Maxwell og Epstein.

Hun sa også at Maxwells ofre er tvunget til å leve gjennom den smertefulle, forferdelige og varige virkningen av traumet de ble utsatt for.

– Han lurte alle

Før straffeutmålingen ble opplest, ga Maxwell en kommentar til retten. Hun sa at hun hadde stor empati med ofrene i saken, og at hennes assosiasjon med Epstein for alltid vil merke henne.

– Jeg tror Jeffrey Epstein lurte alle som var i hans krets, sa hun.

Maxwells forsvarere har lenge sagt at de mener Maxwell ikke burde bli dømt til mer enn fem år i fengsel fordi hun ikke burde måtte «betale» for Epsteins forbrytelser.

De argumenterte også for at en traumatisk barndom gjorde henne sårbar for Epstein.

Hovedmann

Epstein, som tok sitt eget liv i fengsel i 2019, regnes som hovedmannen bak overgrepene mot en rekke tenåringsjenter, som ble seksuelt utnyttet av rike og mektige menn.

Overgrepene som Maxwell er kjent skyldig i, skjedde mellom 1994 og 2004.

Hun har allerede sittet varetektsfengslet i to år siden hun ble pågrepet sommeren 2020.