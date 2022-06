Tyrkia snur: Vil støtte svensk og finsk Nato-medlemskap

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg forteller at enigheten mellom Tyrkia, Sverige og Finland ble inngått tirsdag kveld, etter et møte mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier han er glad for at Tyrkia, Sverige og Finland har kommet til enighet.

Tyrkia trekker sitt veto mot svensk og finsk Nato-medlemskap. Det har vært det eneste hinderet for at opptaksprosessen kunne starte.

– Det gleder meg å kunngjøre at vi nå har en enighet som baner vei for at Sverige og Finland kan bli med i Nato, sier Stoltenberg.

Trygg på at døren er åpen

Han sier at han nå er trygg på at døren inn til Nato er åpen for Sverige og Finland og at de snart vil bli medlemmer av alliansen.

– I morgen vil de allierte lederne ta en avgjørelse om å invitere Sverige og Finland inn i Nato og bli Nato-medlemmer, sier Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag kveld.

De to landene vil imidlertid ikke få status som «inviterte» før etter toppmøtet, ifølge Nato-sjefen.

Les også: Slik er Nato-enigheten

Ble enige i siste minutt

Han forteller at enigheten mellom Tyrkia, Sverige og Finland ble inngått tirsdag kveld, etter et møte mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö.

Han kaller det en god prosess.

– I dag møttes vi, diskuterte og fant en god løsning. Det er sånn vi løser problemer i Nato. Vi må bli enige ved konsensus, sier Stoltenberg.

Det har også vært flere forhandlingsmøter mellom diplomater fra alle de tre landene de siste ukene.

– Men noen ganger må man møtes i samme rom på høyeste nivå for å sluttføre en enighet, sier han.

Niinistö: Finsk lov skal fortsatt gjelde

Finlands president Sauli Niinistö sier at finsk lov fortsatt skal gjelde for våpeneksport og utleveringer selv etter Nato-avtalen med Tyrkia.

To viktige poenger i avtalen med Tyrkia som baner vei for finsk og svensk Nato-medlemskap, er at de to landene ikke skal ha en våpenembargo mot Tyrkia, samt at de skal ha konkrete tiltak for utlevering av kriminelle.

Niinistö sier at avtalen gjør at finsk Nato-medlemskap nå er umiddelbart forestående.

– Når vi nå styrker vårt samarbeid i kampen mot terrorisme, om våpeneksport og utleveringer, vil Finland selvfølgelig fortsette å følge nasjonale lover, sier den finske presidenten.

USA: Har ikke gitt innrømmelser

USA sier at de ikke har gitt noen innrømmelser til Tyrkia for å sikre sistnevntes grønne lys til å invitere Sverige og Finland inn i Nato.

– Det var ingen anmodning fra tyrkisk side om at amerikanerne skulle gi en spesiell innrømmelse, sa en høytstående tjenesteperson til journalister tirsdag kveld.

Tjenestepersonen, som uttalte seg anonymt, sa også at Tyrkias avgjørelse fungerer som en vitamininnsprøyting for de Nato-allierte.

Støre om Nato-enighet: – En historisk dag

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Norge blir tryggere med Sverige og Finland i Nato.

– Dette er en historisk dag, sier Støre etter at Sverige og Finland tirsdag inngikk en enighet med Tyrkia som baner vei for at de to kan bli med i Nato.

– Med Sverige og Finland i Nato får vi en enda sterkere forsvarsallianse i Europa, det har aldri vært viktigere. For oss i Norge betyr dette et tryggere og sterkere forsvarssamarbeid med våre naboland i nord, sier Støre.