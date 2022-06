Sturgeon vil ha ny avstemning om skotsk uavhengighet i 2023

NTB

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon sier hun vil ha en ny, rådgivende folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia 19. oktober 2023.

Sturgeon, som leder Scottish National Party (SNP), startet allerede tidligere i juni en kampanje for å få i stand en ny slik avstemning. Førsteministerens budskap var da at Skottlands økonomi vil klare seg bedre utenfor Storbritannia.

I en folkeavstemning i 2014 stemte 55 prosent av velgerne for fortsatt union med Storbritannia. Den britiske regjeringen med statsminister Boris Johnson i spissen sier nei til en ny uavhengighetsavstemning og sier spørsmålet ble avgjort med det.

Sturgeon har imidlertid argumentert med at landskapet er endret i løpet av de siste åtte årene, spesielt på grunn av brexit. Et flertall av skottene ville fortsette i EU.

– Hadde vi i 2014 visst alt vi nå vet om den veien Storbritannia har valgt, er jeg ikke i tvil om at Skottland ville ha sagt ja til uavhengighet da, sa Sturgeon i et intervju med BBC tidligere denne måneden.

Samtidig sier Sturgeon tirsdag at hun innser at hun kanskje ikke har makt til å avholde en ny folkeavstemning uten godkjenning fra regjeringen i London.

Til det skotske parlamentet i Edinburgh sa hun at for å sikre at alt blir gjort juridisk riktig, vil hun be om en uttalelse fra Storbritannias høyesterett før velgerne får spørsmålet om Skottland bør være et uavhengig land.