G7 ønsker å sulte ut Putin-regimet finansielt

På G7-møtet i Tyskland har Storbritannia, USA, Canada og Japan tatt til orde for å forby importen av russisk gull. Hensikten er å ramme Russlands evne til å finansiere krigen i Ukraina.

Den britiske statsministeren, Boris Johnson, uttalte mandag til pressen at grepet ville «treffe hjertet av Putins krigsmaskin». Russlands eksport av gull ga landet en inntekt på 15,4 milliarder dollar i 2021. I tillegg handler en rekke oligarker med det russiske gullet for å unngå andre sanksjoner.

At Storbritannia slutter seg til forbudet er av spesiell betydning. London er et viktig globalt handelsknutepunkt for gull. Et forbud på det britisk markedet vil derfor ha en enorm innvirkning på Putins evne til å anskaffe økonomiske midler, ifølge BBC.

I en tweet hintet den amerikanske presidenten Joe Biden om at de resterende G7-landene - Tyskland, Frankrike og Italia - også kom til slutte seg til forbudet.

«Sammen vil G7 kunngjøre at vi vil forby import av russisk gull, en stor eksport som samler inn titalls milliarder dollar for Russland», uttrykte presidenten på Twitter.

«Vi må sulte ut Putin-regimet for dets finansiering. Storbritannia og våre allierte gjør nettopp det». fulgte Johnson opp med fra sin Twitter-konto.

Siden Russland invaderte Ukraina i februar, har vestlige land innført en rekke sanksjoner rettet mot velstående enkeltpersoner, banker, bedrifter og statseide virksomheter. USA, EU, og andre land har sanksjonert mer enn 1000 russiske enkeltpersoner og bedrifter så langt.