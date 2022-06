FN ber om uavhengig granskning etter migrant-tragedie

Opprørspoliti sperrer av et område etter at en rekke migranter og mulige asylsøkere har tatt seg inn på spansk territorium i enklaven Melilla.

NTB

FN krever en uavhengig granskning etter at minst 23 mennesker døde da rundt 2.000 migranter forsøkte å krysse grensen mellom Marokko og Spania i forrige uke.

– Vi ber de to landene sørge for at det gjennomføres en effektiv og uavhengig etterforskning som et første skritt mot å fastslå omstendighetene rundt dødsfallene og skadene og ethvert mulig ansvarsforhold, sier Ravina Shamdasani, talskvinne for FNs menneskerettskontor, tirsdag.

Anmodningen kommer etter at Den afrikanske union (AU) ba om en granskning av hva som skjedde da opprørspoliti grep inn overfor folkemengden som forsøkte å klatre over gjerdet på grensa mellom Marokko og den spanske enklaven Melilla fredag.

AU-leder Moussa Faki Mahamat har kalt behandlingen for voldelig og nedverdigende.

Marokkanske myndigheter har oppgitt at noen døde da de falt ned, og at mange kom i klem og ble tråkket ned.