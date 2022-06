Russland nekter for å ha angrepet kjøpesenter

Rundt 1.000 mennesker befant seg ifølge president Volodymyr Zelenskyj i kjøpesenteret i Krementsjuk, som mandag ble rammet av et rakettangrep. 20 mennesker ble ifølge ukrainske myndigheter drept. Les mer Lukk

NTB

Russland hevder at det var et våpenlager som ble angrepet i Krementsjuk, og at eksplosjoner derfra antente et kjøpesenter som var stengt.