Israel oppløser nasjonalforsamlingen før nyvalg

NTB

Israelske parlamentarikere stemte tirsdag enstemmig for å oppløse nasjonalforsamlingen Knesset. Det bringer landet ett skritt nærmere nyvalg.

Israel står overfor sitt femte valg på mindre enn fire år.

Medlemmer av avtroppende statsminister Naftali Bennetts koalisjonsregjering og opposisjonen, under ledelse av tidligere statsminister Benjamin Netanyahu, har siden forrige uke drevet tautrekking om loven som kreves for oppløsning.

Koalisjonen ønsket en rask avklaring etter at Bennett kunngjorde at den ett år gamle og ideologisk splittede åttepartiregjeringen ikke lenger var styringsdyktig.

Netanyahu og hans allierte har holdt samtaler med tanke på å danne en ny regjering som utgår fra den sittende nasjonalforsamlingen. Det var mulig uten å gjennomføre valg. Partene ble likevel enige mandag om et forslag. Det legges fram som lovforslag onsdag.

Det at opposisjonen likevel går inn for oppløsning, tolkes som at Netanyuahu har møtt på hindringer i forsøkene på å danne et nytt regjeringsalternativ.