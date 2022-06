Dødstallet stiger etter angrep på kjøpesenter i Ukraina

Rundt 1.000 mennesker befant seg ifølge president Volodymyr Zelenskyj i kjøpesenteret i Krementsjuk, som mandag ble rammet av et rakettangrep. 18 mennesker ble ifølge ukrainske myndigheter drept, og rundt 40 er savnet i ruinene. Les mer Lukk

NTB

