Tidligere CIA-sjef Daniel Hoffman: Et attentat mot Vladimir Putin er nært forestående

– Det er lite sannsynlig at de vil oppmuntre Putin til å gå av frivillig. Det er neppe slik at de vil spørre. Men det er mer som en hammer i hodet. Plutselig er han død, sier tidligere sjef for CIA, Daniel Hoffman.

Frustrasjonen og misnøyen i Kreml skal være økende, men lite tyder på endringer i Russlands ledelse. Etterretningsekspert tror likevel at Putins dager snart er talte.

Daniel Hoffman, tidligere sjef for det mektige CIA med hovedansvar for etterretning og kontraspionasje utenlands er blant disse.

Han tror at flere i dagens russiske ledelse kan ha ulike motiv for å fjerne Putin, men at de er handlingslammet.

Likevel kan situasjonen bli satt på spissen og i ytterste konsekvens føre til attentat.



– Det er mer som en hammer i hodet. Plutselig er han død

Misnøye med egne posisjon, Putins lederstil eller fremdriften i krigen i Ukraina blir nevnt som mulige motiv for at hans nærmeste medarbeidere kan vende ham ryggen og ønske ham fjernet.

Hoffman tror derfor et attentat er et mer sannsynlig scenario enn et fredelig maktskifte hvor Putin selv velger å tre til side.

– Det er lite sannsynlig at de vil oppmuntre Putin til å gå av frivillig. Det er neppe slik at de vil spørre. Men det er mer som en hammer i hodet. Plutselig er han død, sier Hoffman i et intervju med the Daily Beast.

Tre politiske rivaler som kan ønske Putin fjernet



Daniel Hoffman, tidligere sjef for CIA med hovedansvar for etterretning og kontraspionasje utenlands. (Twitter) Les mer Lukk

Eks-CIA-sjefen peker spesielt på forsvarsminister Sergei Shojgu, leder av sikkerhetsrådet Nikolai Patrusjev og FSB-sjef Alexander Bortnikov som aktuelle maktpersoner som alle kan tenkes å ville kvitte seg med den russiske diktatoren.

Hoffman tror et attentat vil kunne skje uten forvarsel og komme som lyn fra klar himmel. Han sier det også kan skje ved at presidenten blir innlagt på mentalsykehus, og deretter avsatt.

Teorier om alvorlig sykdom: – Vil dø i løpet av to år

Hoffman er ikke den eneste som har uttalt seg om Putins fremtid som leder. Ukrainas spionsjef, generalmajor Kyrylo Bodanov, har tidligere sagt at «Putin har ikke noe langt liv foran seg,» og at han tror Putin vil dø i løpet av de neste to årene, ifølge USA Today.

Helsen til den russiske presidenten har gjentatte ganger vært oppe til diskusjon i flere medier, og det er blitt spekulert i om Putin kan være alvorlig syk, uten at dette er dokumentert.

Blant sykdomsteoriene som har vært lansert er blant annet tarmkreft, Parkinsons sykdom eller mentale lidelser.

All opposisjon og ytringsfrihet er effektivt kneblet

Eks-CIA-sjefen peker på forsvarsminister Sergei Shojgu, leder av sikkerhetsrådet Nikolai Patrusjev (bildet) og FSB-sjef Alexander Bortnikov som maktpersoner som alle kan tenkes å ville kvitte seg med den russiske diktatoren. Les mer Lukk

Politiske kommentatorer har vist til mulige endringer i Putins utseende og måten han beveger i det offentlige rom som tegn på sykdom. Blant annet er det blitt kommentert at presidentens ansikt virker oppblåst, at han virker ustø og til tider skjelver på hånden.

De mange påstandene er fremsatt via såkalt fjerndiagnostisering, men enkelte mener å ha kilder i presidentens nærmeste omkrets. Det forblir like fullt spekulasjoner. Putin lever svært beskyttet og er omgitt av strenge sikkerhetstiltak.



Utad er det ingen tvil om at Putin styrer Russland med jernhånd og har avgjørende innflytelse på landets militære operasjoner og politiske valg. Hans posisjon i Kreml virker solid, og all opposisjon og ytringsfrihet er effektivt kneblet.

– Det vil skje uten forvarsel

På tross av Putins tilsynelatende stålkontroll med det russiske maktapparatet, mener den tidligere CIA-sjefen Daniel Hoffman at det trolig bare er et tidsspørsmål før presidenten er borte.

– Det vil skje uten forvarsel. Disse gutta som vil gjøre det, vil være så hemmelighetsfulle om det at Putin ikke vil finne dem og drepe dem først. Det vil skje brått, og han vil være død, sier Hoffman, ifølge news.com.au.