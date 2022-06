Dette skjedde i Ukraina i natt

Redningsarbeidere jobber på spreng med å kartlegge situasjonen etter et missilangrep mot et kjøpesenter i den ukrainske byen Krementsjuk.

NTB

Dette er noen av de viktigste nyhetene knyttet til krigen i Ukraina natt til tirsdag 28. juni.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller i sin daglige videotale rakettangrepet mot et kjøpesenter i byen Krementsjuk en terrorhandling. Han hevder at det russiske angrepet i går skjedde med overlegg. I natt sto dødstallet på 16, mens 56 var registrert såret.

* Rakettangrepet mot kjøpesenteret fordømmes av flere ledere. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller det avskyelig, mens USAs president Joe Biden kaller det grusomt. I en felles uttalelse fra G7-landene beskrives angrepet som en krigsforbrytelse.

* FNs sikkerhetsråd samles klokken 21 i kveld norsk tid på anmodning fra Ukraina etter russiske angrep mot sivile mål de siste dagene. Det bekreftet Albania, som har formannskapet i Sikkerhetsrådet, i natt, etter at Ukraina har bedt om hastemøte.

* Russlands president Vladimir Putin garanterer at Brasil fortsatt skal få gjødsel. Brasil er et stort jordbruksland, men må importere over 80 prosent av gjødselbehovet. Over 20 prosent av importen kommer fra Russland. Vestlige sanksjoner mot Russland har utløst frykt for at tilgangen kan bli berørt.

* Tysklands gasslagre har en fyllingsgrad på så vidt over 60 prosent. Landet har satt som mål at gasslagrene må være minst 90 prosent fulle innen starten på november. Det er uklart om det lar seg gjøre, sett i lys av stadig mer begrensede forsyninger fra Russland og muligheten for at landet kan stenge leveransene fullstendig.