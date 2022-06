Tre døde i togavsporing i USA

NTB

Tre personer er bekreftet omkommet i en togavsporing i delstaten Missouri i USA, opplyser politiet. Det var 255 personer om bord.

Ulykken skjedde da toget traff en lastebil som sto på en planovergang ved byen Mendon mandag ettermiddag.

– Vi kan bekrefte at tre er døde – to om bord på toget og én i lastebilen, sier polititalsmann Justin Dunn.

Over 40 personer ble skadd og sendt til sykehus.

Politiet opplyser at sju togvogner veltet. Tidligere hadde togselskapet Amtrak opplyst at det dreide seg om åtte vogner og to lokomotiver. Minst åtte helikoptre ble sendt til ulykkesstedet.

Toget var på vei fra Los Angeles til Chicago og hadde 243 passasjerer og et personale på 12 om bord.

Mendon ligger om lag 135 kilometer nordøst for Kansas City.

Dunn opplyser at en innledende gransking av ulykken er satt i gang.

Det er verken lyssignal eller elektroniske kontrollmekanismer som markerer overgangen, der en grusvei krysser jernbanesporet. Det er heller ikke vakthold der. Ifølge en talsperson i det lokale brannvesenet er det ikke uvanlig at det skjer ulykker på dette stedet.