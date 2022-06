Russiske og kinesiske krigsskip viser muskler i Japan

– Dette er en tydelig maktdemonstrasjon av både Russland og Kina.

Ifølge det japanske forsvarsdepartementet har flere russiske og kinesiske krigsskip beveget seg i japansk farvann siden 12. juni.

Fem russiske krigsskip ble nylig observert i Tsushima-stredet, som separerer Japan og Sør-Korea. De fem skipene skal ha vært ledet av et anti-ubåtvåpen, ifølge CNN.

I tillegg skal minst to kinesiske krigsskip ha blitt observert ved Izu-øyene, cirka 500 kilometer sør for Tokyo. Ett av disse skipene skal ifølge Japans forsvarsdepartement ha sett ut til å være Lhasa, en type 55-destroyer, omtalt som et av Kinas kraftigste skip.

– Dette er en tydelig maktdemonstrasjon av både Russland og Kina, sier professor James Brown ved Temple University i Tokyo ifølge CNN.

Han mener russisk og kinesisk aktivitet i japanske farvann er en stor grunn til bekymring for Japan.

Misnøye

I slutten av mai doblet Japan den økonomiske støtten til Ukraina til en sum tilsvarende rundt seks milliarder kroner. De ekstra pengene skal gåt il å hjkelpe Ukraina gjennom de økonomiske vanskene som følge av invasjonen. I likhet med USA og europeiske land har Japan innført sanksjoner mot Russland.

I Moskva har dette skapt misnøye med Japan.

– Russland ønsker derfor å vise sin militære styrke for å skremme Japan, i håp om at dette vil sette en stopper for fremtidige innblandinger fra Tokyo. Japans strategiske mareritt er en genuin allianse mellom Russland og Kina, konstaterer Brown.

Bekymret for Taiwan

Japan har lenge vært bekymret for at Kina skal la seg inspirere av Russlands invasjon i Ukraina, og gjøre det samme i Taiwan.

Nylig arrangerte derfor Japans statsminister et møte for lederne av USA, Australia og India i Tokyo. Det var blant annet her Joe Biden uttalte at USA vil bryte inn med militære styrker dersom Kina skulle angripe Taiwan, kommentarer han senere ble nødt til å rydde opp i.

Dette skapte stor misnøye i Kina og førte til at både kinesiske og russiske kampfly gjennomførte en flyging over Japanhavet og Østkinahavet.

– Beijing er misfornøyde med Japans uttalelser som omhandler Taiwans sikkerhet, noe det kinesiske kommunistpartiet anser som et innenlandsk anliggende, sier Brown.