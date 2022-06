Flere døde etter togavsporing i USA

NTB

Flere personer er omkommet og minst 50 er skadd i en togavsporing i delstaten Missouri i USA. Det var rundt 250 personer om bord.

Flere personer er døde, og minst 50 er skadd, opplyser Eric McKenzie i Chariton County Ambulance Service til CNN.

Åtte vogner og to lokomotiver sporet av da toget traff en lastebil som sto på en planovergang ved byen Mendon mandag ettermiddag, ifølge togselskapet Amtrak.

Toget var på vei fra Los Angeles to Chicago og hadde 243 passasjerer og et personale på 12 om bord. Mendon ligger om lag 135 kilometer nordøst for Kansas City.