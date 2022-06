Boris Johnson sammenligner Ukraina-konflikten med andre verdenskrig: – Prisen er verdt å betale

Under et intervju med BBC går Storbritannias statsminister Boris Johnson hardt ut mot Russlands uhemmede aggresjon.

BBC snakket med Johnson under G7-møtet i Tyskland. Han sammenligner det å stå imot Nazi-Tyskland før og under andre verdenskrig, med nåtidens krig etter Russlands invasjon av Ukraina:

– Jeg synes at prisen for frihet noen ganger er verdt å betale og, bare husk, det tok lang tid før demokratiene fra midten av det forrige århundret forsto at de måtte stå imot tyranni og aggresjon. Det sier Johnson i intervjuet med BBC.

Videre forteller den britiske statsministeren at på tross av den store kostnaden av å gå inn i andre verdenskrig, skapte demokratienes

involvering «tiår på tiår med stabilitet, en verdensorden som avhenger av et regelbasert nasjonalt system, og det er verdt å beskytte».

Ber om økt støtte: – Ingen alternativer

Uttalelsene kommer etter Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, ytret sitt ønske om økt støtte i et digitalt møte med G7-landene.

Zelenskyj ønsker blant annet flere luftvernsystemer for å hanskes med den russiske invasjonen. I tillegg ba presidenten om mer omfattende økonomiske sanksjoner mot Russland.

Ifølge BBC forventes G7-lederne å etterfølge Zelenskyj sitt ønske om økt støtte og videreføring av sanksjonene. Et av tiltakene som diskuteres skal være å stoppe russisk gullimport.

Under en samtale med BBCs politiske korrespondent på møtet, fortalte Johnson at det «ikke er noen andre alternativer» enn å hjelpe Ukraina med å gjenvinne sin selvstendighet.

Store økonomiske konsekvenser

Johnson opplyser at de økte kostnadene Storbritannia har opplevd som resultat av krigen, snart vil avta. Han viser samtidig til at prisen, dersom Russland ikke skulle stoppes, ville blitt mye høyere:

– Forestill deg at vi lot Putin komme unna med voldelige overtagelser av store deler av et annet land. Resultatet av det ville vært helt forferdelig.

– Med tanke på de økonomiske konsekvensene, ville det ført til langsiktig ustabilitet og frykt, sier han til BBC.