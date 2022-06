Rudy Giuliani slått til under et butikkbesøk

Trump-støttespilleren Rudy Giuliani ble angrepet under et besøk på et supermarked i New York i helgen.

Det gikk ikke helt som planlagt da Trump-støttespilleren og tidligere advokat og borgermester Rudy Giuliani skulle drive valgkamp for sin egen sønn i helgen. Under et besøk på et supermarked ble 78 år gamle Giuliani slått i ryggen av en butikkmedarbeider. Det skriver New York Post.

Giuliani sier selv at han var på vei ut av supermarkedets toalett da han skal ha møtt en gjeng tilhengere. Under en samtale med de oppmøtte skal en ansatt ved supermarkedet ha gitt Giuliani et slag i ryggen.

– Plutselig kjenner jeg et «bam» i ryggen. Jeg vet ikke om jeg ble holdt oppe av andre, men jeg var ikke langt fra å falle, sa Giuliani etter hendelsen.

– Jeg kjente en sterk smerte. Så hører jeg en fyr si «jævla drittsekk», og så beveger han seg unna for å ikke bli tatt, legger han til.

«Dere tror dere redder babyer»

I kjølvannet av slaget hevder Giuliani at gjerningsmannen sa «du er en av de som kommer til å drepe kvinner» og «dere tror dere redder babyer, men dere kommer til å drepe kvinner».

Hendelsen fant sted i en ShopRite-butikk på Staten Island i New York søndag, to dager etter at USAs høyesterett fjernet retten til selvbestemt abort på nasjonalt nivå.

– Som å bli skutt

Under et radiointervju med kanalen 77 WABC uttalte Giuliani seg ytterligere om hendelsen.

– Det føltes som å bli skutt. Heldigvis er jeg en 78-åring som er i god form, sa han til kanalen.

Den ansatte, som var på jobb da han slo Giuliani, ble arrestert og siktet for kroppskrenkelse.