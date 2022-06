Ni Nato-land når toprosentmålet – høy oljepris ødelegger for Norge

NTB

Ni av Natos medlemsland når målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvarsutgifter, viser de siste tallene fra forsvarsalliansen.

Polen, Litauen, Estland og Latvia er blant landene som nå bruker mer enn 2 prosent av BNP på forsvarsutgifter, som ikke gjorde det i 2014, da målet ble innført.

– De nye tallene viser at 2022 blir det åttende året på rad med økning i forsvarsutgiftene i alliansen. Nato-landene har investert 350 milliarder dollar ekstra i forsvar siden 2014, sier generalsekretær Jens Stoltenberg mandag.

Han legger til at det er 19 land som har klare planer om å nå pengemålet innen 2024, mens fem har gitt konkrete løfter om å nå det etterpå.

Hellas og USA ligger på topp. Hellas bruker hele 3,76 prosent av sin BNP på forsvarsutgifter, USA 3,47.

For Norges del er tallet 1,55 prosent. Det skjer til tross for at regjeringen i mars la 3 milliarder kroner ekstra på bordet for å styrke Forsvaret. En viktig del av grunnen er at olje- og gassprisene har skutt i været i forbindelse med krigen i Ukraina, noe som gjør at Norges brutto nasjonalprodukt har hatt en kraftig økning.

Tidligere beregninger viste at Norges forsvarsutgifter ville tilsvare 1,69 prosent av BNP i 2022.