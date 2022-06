Britisk general: – Moskva er klar over at de strategisk vil tape denne krigen

Et russisk Su-25 bakkeangrepsfly skyter raketter på et oppdrag på et ikke avslørt sted i Ukraina. (Bilde frigitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste mandag 30. mai 2022). Les mer Lukk

Til tross for fremgang i Øst-Ukraina og okkupasjon av stadig nye byer, mener flere vestlige analytikere at Russland betaler en svært høy pris for sin erobringer, og at de på sikt er krigens tapere.