Over 360 personer pågrepet i pride-parade i Istanbul

Folk viser fram regnbueflagg mens tyrkiske politimenn sperrer av et område under en pride-markering i Istanbul 26. juni. Les mer Lukk

NTB

Istanbuls pride-arrangører sier over 360 personer ble pågrepet i en parade søndag, etter at Tyrkia innførte et forbud mot alle pride-markeringer.