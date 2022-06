NTB

G7-landene vil øke tollsatsene på russiske varer og vil kanalisere pengene til Ukraina, ifølge Det hvite hus.

President Joe Biden og de øvrige G7-lederne «vil be om myndighet til å bruke inntektene fra nye tollsatser på russiske varer til å hjelpe Ukraina og sikre at Russland betaler prisen for krigen sin, sier en høytstående amerikansk tjenesteperson.