Ecuador kutter prisen på drivstoff

NTB

Ecuadors president Guillermo Lasso kunngjorde søndag at prisen på drivstoff skal reduseres, men ikke så mye som urfolkene bak omfattende protester krever.

Lasso sier i en radio- og TV-overført tale at den galopperende prisen på drivstoff skal reduseres med 10 cent per gallon, det vi si cirka 25 øre per liter.

14.000 mennesker fra Ecuadors urbefolkning har i to uker stått bak omfattende demonstrasjoner over hele landet mot de høye drivstoffprisene og vanskelige levekår.

Mye av uroen har vært konsentrert i hovedstaden Quito, som i flere dager har vært nesten lammet etter at 10.000 mennesker strømmet til byen.

Til sammen er det nå rapportert om seks personer som har dødd i løpet av to uker med demonstrasjoner mot regjeringen. Et hundretall mennesker er skadd.

Demonstrantene krever kutt i prisen på drivstoff, som den siste tiden er blitt mye dyrere, samt arbeid, priskontroll på mat og mer offentlige bevilgninger til helse og utdanning.