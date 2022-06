Tyrefekterarena raste sammen i Colombia – fire omkomne og flere hundre skadde

NTB

Minst fire personer omkom, og opptil 500 ble skadd da tribunen kollapset under en tyrefekting i byen El Espinal i Colombia.

Videoer viser hvordan panikk bryter ut på stadion etter at en hel tre-etasjers del av tretribunen fylt med tilskuere kollapset.

Flere okser rømte ut i gatene og ført til ytterligere kaos, melder TV-kanalen RCN ifølge Aftonbladet.

Avisa El Tiempo skriver at fire personer mistet livet, og at opptil 500 er skadd. Av dem er til sammen 30 alvorlig skadd, opplyser tjenestepersoner.

– For øyeblikket er det fire døde – to kvinner, en mann og et barn, sa guvernør José Ricardo Orozco i Tolima-provinsen til en lokalradio.

Tyrefektingen ble holdt som en del av San Juan- og San Pedro-festivalen.

En lokal sivilforsvarstjenestemann sier at de ikke vet hvor mange mennesker som fortsatt ligger begravd i ruinene, men understreker at delen av tribunen som raste sammen, var full av folk.

Orozco sier at myndighetene i regionen vil forby de såkalte corralejas der lokale innbyggerne får prøve seg i tyrefekterringen. Han sier at det er farlig og fremmer dyremishandling.

Før tribuneulykken lørdag ble flere personer skadd i ulykker i forbindelse med corralejas på tyrefekterstadionet.

El Espinal er en by med rundt 78.000 innbyggere som ligger om lag 150 kilometer fra hovedstaden Bogotá.