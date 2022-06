Ytterligere 250 mennesker hentet ut av tilfluktsrom i Sievjerodonetsk

NTB

Prorussiske separatister hevder å ha evakuert 250 mennesker fra tilfluktsrom i en fabrikk i Sievjerodonetsk etter at Ukraina ga opp forsvaret av byen.

Rundt 200 sivile, inkludert små barn, ble brakt ut av den kjemiske fabrikken Azot på lørdag, skrev Luhansks separatistrepresentant i Moskva, Rodion Mirosjnikon, på Telegram.

Det er imidlertid uklart hvor de er ført hen. Et langt større antall evakuerte er også nevnt, men det foreligger ikke noe sikker informasjon om dette.

Den ukrainske militærguvernøren i Luhansk har sagt at 568 sivile hadde søkt tilflukt i bunkerne til fabrikken før de ukrainske styrkene trakk seg tilbake.

Rykker fram mot Lysytsjansk

Russiske styrker konsentrerer nå sine angrep mot byen Lysytsjansk etter å ha erobret søsterbyen Sievjerodonetsk på den andre siden av elva Siverskyj Donets.

Innenfor Luhansk-regionen kontrollerer ukrainske styrker nå bare Lysytsjansk, selv om russiske soldater allerede har rykket fram til utkanten av byen.

Russiske styrker brukte artilleri for å blokkere tilgangen til byen fra sør, ifølge den ukrainske generalstaben. Sivil og militær infrastruktur ble også rammet, men dette er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Raketter mot blokk i Kyiv

Tidlig søndag morgen ble en ni etasjes blokk i Kyiv truffet i et rakettangrep. Ifølge byens ordfører Vitalij Klitsjko ble en person drept og seks skadd.

Mens kampene raser i det østlige Ukraina, har den ukrainske hovedstaden stort sett vært spart for krigshandlinger de siste månedene. Sist var et rakettangrep for tre uker siden.

En rådgiver for den ukrainske innenriksministeren skrev på Telegram at ytterligere en rakett traff hagen til en barnehage i hovedstadens Sjevtsjenko-distrikt. Bygningen ligger i umiddelbar nærhet av våpenfabrikken Artem, som er blitt angrepet flere ganger tidligere av Russland.

Det ukrainske parlamentsmedlemmet Oleksiy Honcharenko sa at i alt 14 raketter ble avfyrt av russiske styrker mot hele byen og området rundt tidlig søndag.