Dansk avis: Tidligere etterretningssjef skal ha lekket statshemmeligheter til sin mor

NTB

En tidligere etterretningssjef i Danmark skal ha snakket med journalister, familiemedlemmer og en kollega om statshemmeligheter, ifølge avisen Berlingske.

Avisen mener å vite at siktelsen mot tidligere sjef for Forsvarets Etterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, går ut på ni tilfeller der han skal ha lekket statshemmeligheter.

Det skal ha skjedd i samtaler Findsen har hatt med sin mor, sin bror, sin kjæreste og en tidligere kollega. I tillegg skal han i fire tilfeller ha snakket med ulike journalister om statshemmeligheter.

Berlingske har undersøkt prosessen rundt Lars Findsen i en lengre periode, skriver de. De har lest dokumenter om saken og snakket med over 40 personer som på ulike nivå skal ha innsikt i saken.

Fire siktet

Findsen ble pågrepet i begynnelsen av desember i fjor og siktet for å ha lekket høyt graderte opplysninger. Det konkrete innholdet i siktelsen har ikke vært kjent, og rettsmøtene til Findsen har skjedd bak såkalte dobbeltlukkede dører.

Det vil si at det ikke har vært mulig å få innsikt i Findsens mulige forklaringer. I januar nektet Findsen for å ha gjort noe galt, og til journalister etter et rettsmøte betegnet han siktelsen som «vanvittig».

I tillegg til Findsen ble tre andre ansatte i FE og det danske overvåkingspolitiet (PET) pågrepet og siktet. Alle fire har siden blitt løslatt. Findsen ble først løslatt etter 71 dager i varetekt.

Forsvarsminister

Også Danmarks tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen blitt siktet etter den danske straffelovens paragraf om uautorisert utlevering av høyt graderte opplysninger, også kjent som landsforræderi. Brudd på denne paragrafen kan straffes med opptil 12 år i fengsel.

Det spekuleres i at bakgrunnen for siktelsen mot ham henger sammen med opplysninger Frederiksen delte da han gjestet TV-programmet «Lippert» i 2020. Der opplyste han om en hemmelig avtale mellom Danmarks daværende statsminister og USAs president Bill Clinton, ifølge dansk TV2.

Det er ikke kjent om siktelsen mot Frederiksen har sammenheng med siktelsene mot Findsen og de andre etterretnings-ansatte.