Én person drept i det første rakettangrepet mot Kyiv på nærmere tre uker

Brannmannskap kjempet for å slukke flammene etter at en ti etasjer høy boligblokk i Kyiv ble truffet i et russisk rakettangrep søndag morgen. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Mens ordføreren i Kyiv sier at russiske styrker søndag angrep et boligområde, hevder russiske myndigheter at det var en våpenfabrikk som ble truffet.