Iran skal ha skutt opp bærerakett

NTB

Iran skal ha skutt opp en bærerakett med en satellitt, dagen etter at Iran og EU ble enige om å fortsette samtalene om å gjenopplive atomavtalen.

Det er uklart når raketten ble skutt opp, men kunngjøringen på iransk statlig TV kom etter at satellittbilder viste forberedelser ved en utskytningsrampe i ørkenen. Iran har også erkjent at de har planlagt tester med bæreraketten Zuljanah.

Nyheten kommer etter at EUs utenrikssjef Josep Borrell reiste til Teheran for å blåse liv i de fastlåste forhandlingene om atomavtalen med Iran. Han kunngjorde lørdag at samtalene vil gjenopptas i de kommende dagene.

Tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen, som etterfølgeren Joe Biden ønsker å gjenopplive. Samtaler om det ble innledet i april i 2021, men har vært fastlåst siden mars.

Det er ikke kjent om rakettoppskytingen var vellykket. Tidligere rakettoppskytninger har fått irettesettelser fra USA.