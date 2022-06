Per på hjørnet åpnet dørene igjen: – Her er alle hjertelig velkommen

Pressen er til stede når utestedet Per på hjørnet som ble rammet av skyting natt til lørdag, åpnes søndag ettermiddag. To personer ble drept og 21 ble skadd i masseskytingen som var rettet mot utesteder i Oslo sentrum. Les mer Lukk

NTB

Utestedet Per på hjørnet har åpnet igjen. Innehaveren sier at tiden etter masseskytingen har vært vanskelig, men at dørene er åpne for alle.