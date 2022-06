Kommandant for ukrainsk elitestyrke: Har mistet åtte av ti soldater

Ukrainske soldater yter førstehjelp til en innbygger etter et russisk rakettangrep mot jernbanestasjonen i den østlige byen Kramatorsk hvor mer enn 30 mennesker ble drept og over 100 skadd.

De voldsomme kampene i Øst-Ukraina har kostet både russiske og ukrainske styrker dyrt.

I et sjeldent intervju bekrefter en ukrainsk kommandant for en av landets eliteavdelinger at tapene er betydelige.

– Enheten min var 100 prosent sammensatt av profesjonelle soldater som har mye erfaring. Nå er 80 prosent av soldatene enten drept eller skadet, forteller kompanisjefen som bare er omtalt med fornavnet Oleksandr, til Sky News.

Han er kommandant for det som regnes som de best trente og erfarne soldatene som Ukraina har til disposisjon.

Eliteenheten har vært i svært harde kamper mot den russiske overmakten. De skal ha påført fienden store tap, men det har kostet. De har selv måttet tåle et stort frafall av soldater, både antall drepte og hardt skadde som ikke lenger kan gå i strid.

Hevder 34.700 russiske soldater drept



Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet er mer enn 34.700 russiske tropper drept siden krigen i Ukraina startet for 122 dager siden.

I sin daglige oppdatering om fiendens tap rapporteres det om at russerne har mistet 217 fly, 184 helikoptre og 1.511 stridsvogner.

Ingen av disse opplysningene er bekreftet av uavhengige kilder, men ifølge vestlig etterretning skal de russiske tapene være enorme. Det høye antall drepte og skadde skal ha tvunget fram et akutt behov for å rekruttere nye soldater til fronten.

Oleksandr beskriver samholdet i elitetroppene som svært sterkt. De omtaler hverandre som familie. Når én soldat blir såret eller drept, er det som å miste et nært familiemedlem.

– Jeg vet ikke hvor lenge enheten kan tåle slike tap. Det er vanskelig, men vi har ikke noe valg, sier den ukrainske offiseren.

Ukrainske styrker avfyrer et BM-21 Grad flerrakettoppskytingssystem, nær byen Lysychansk i Luhansk-regionen 12. juni 2022.

– Russland har ingen interesse i å fjerne lik

Han viser til voldsomme slag med mange sårede og døde på begge sider. Kommandanten viser til at russerne sjelden tar seg tid til å fjerne eller begrave sine døde, men i stedet lar de drepte medsoldatene bli liggende igjen på slagmarken.

– Russland har ingen interesse i å fjerne lik. De ønsket ikke å samle dem, så vi har måttet håndtere det selv, forteller han. I enkelte slag har så mange som 200 russiske soldater blitt eliminert av ukrainsk artilleri. Mange av de falne blir ikke tatt hånd om, men enten forlatt eller begravet på stedet. Derfor har ukrainske soldater i noen tilfeller begravd døde russiske soldater.

Russisk nyhetsbyrå: 80 polske krigere skal være drept

Ifølge Ukrainas forsvarsdepartement er det sannsynlig at landets væpnede styrker vil sette inn en motoffensiv i løpet av august. Da regner man med at store deler av de tyngre våpenforsendelsene fra Vesten er på plass.

Søndag kommer det meldinger om at opptil 80 polske krigere skal være drept i russiske angrep i den østlige regionen Donetsk, ifølge Moskva Russlands forsvarsdepartement, skriver det russiske nyhetsbyrået RIA, ifølge Daily Mail.

– Vi kjemper for fremtiden til våre barn og barnebarn

I sin daglige oppdatering sier Volodymyr Zelenskyj at kampen mot russerne ikke er forgjeves, skriver Kyiv Post.

– Vi kjemper for fremtiden til våre barn. Alt endret seg for Ukraina for fire måneder siden. Vi ble et land i militærstøvler. Et land med stridsvogner, fly, skip. Et land i skyttergraver og tilfluktsrom. Vår livsstil endret seg, men ikke vårt verdensbilde. Vi kjemper for vår frihet og vårt land. Vi kjemper for fremtiden til våre barn og barnebarn, for deres liv og mulighet til å bygge et nytt Ukraina, sier Ukrainas president.

Russland hevder å ha påført Ukraina store militære tap

Russland hevder å ha ødelagt 215 ukrainske fly, 132 helikoptre og 1.363 droner siden krigen startet, melder det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet er 350 ukrainske luftvernrakettsystemer og 3.809 stridsvogner og andre pansrede kjøretøy også ødelagt siden 24. februar.

Russland hevder også å ha utradert Ukrainas 65. og 66. motoriserte infanteribrigade, samt landets 46. flybårne brigade, ifølge nyhetsbyrået.

