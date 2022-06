Minst 17 funnet døde på nattklubb i Sør-Afrika

NTB

Minst 17 mennesker er funnet døde på en nattklubb i East London i Sør-Afrika, melder medier i landet.

En talsmann for politiet, Tembinkosi Kinana, bekrefter overfor avisa The Citizen funnet av 17 døde og sier at dødsårsaken ennå ikke er kjent.

– Vi mottok melding i morgentimene søndag og etterforsker nå omstendighetene rundt hendelsen. Vi ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å spekulere, sier han.

Ifølge avisa The Mirror skal det være funnet opptil 22 døde personer inne på nattklubben Enyobeni Tavern.

Daily Dispatch skriver at noen av de døde lå på dansegulvet, andre i stoler og ved bordene.

Alt tyder derfor på en eller annen form for forgiftning og ikke på at de døde fordi det oppsto panikk og trengsel, skriver nettavisen.