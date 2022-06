21 ungdommer døde på utested i Sør-Afrika

NTB

17 ungdommer ble funnet døde på en utested i East London i Sør-Afrika søndag morgen, og ytterligere fire døde på sykehuset, opplyser lokale myndigheter.

En talsmann for politiet, Tembinkosi Kinana, bekreftet overfor avisa The Citizen funnet av 17 døde og sier at dødsårsaken ennå ikke er kjent.

– Vi mottok melding i morgentimene søndag og etterforsker nå omstendighetene rundt hendelsen. Vi ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å spekulere, sier han.

Mange av ungdommene antas å ha vært skoleelever som feiret at de var ferdige med eksamen, og noen kan ha vært så unge som 13 år, ifølge Sør-Afrikas politiminister Bheki Cele.

– Det er forferdelig. De er ganske unge. Når du blir fortalt at de er 13–14 år, og du går dit og ser dem … det knekker deg, sa han etter et besøk på likhuset der de døde ble fraktet.

Trolig forgifting

Daily Dispatch skriver at noen av de døde lå på dansegulvet på det provisoriske utestedet Enyobeni Tavern, men andre satt døde i stoler og ved bordene.

Alt tyder på en eller annen form for forgiftning og ikke på at de døde fordi det oppsto panikk og trengsel, skriver nettavisen.

Ifølge provinsmyndighetene i Eastern Cape var det åtte jenter og 13 gutter som omkom. 17 ble funnet døde inne på utestedet, mens de andre døde på sykehuset.

Bekymring

Utestedet ligger i en township i East London. På slike township-utesteder, som ofte blir kalt shebeens, er det tillatt for de over 18 å drikke alkohol. Men aldersgrensene for alkoholdrikking blir ikke alltid håndhevet.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, som for tiden er i Tyskland, har uttrykt bekymring for at ungdommene under 18 slapp inn på utestedet.

Ramaphosa har også sendt sine kondolanser til familiene til de døde.