Iraks statsminister mekler mellom Iran og Saudi-Arabia

NTB

Iraks statsminister Mustafa al-Kadhimi er på besøk i Saudi-Arabia og håper å få ny fart på dialogen mellom kongedømmet og erkerivalen Iran.

Den irakiske statsministeren innledet det offisielle besøket i Jidda ved Rødehavet lørdag der Saudi-Arabias mektige og omstridte kronprins Mohammed bin Salman tok imot ham.

Kadhimis kontor bekrefter at han etter besøket i Saudi-Arabia fortsetter til Irans hovedstad Teheran.

Irak har det siste året arrangert fem samtalerunder mellom utsendinger fra sjiamuslimske Iran og sunnimuslimske Saudi-Arabia, i et forsøk på å få dem til å begrave stridsøksen.

Alvorlig knekk

Den siste samtalerunden fant sted i Bagdad i april, og Kadhimi understreket da at den årelange spenningen og rivaliseringen var i ferd med å avta.

Forholdet mellom de to landene fikk en alvorlig knekk etter at Saudi-Arabia i 2016 henrettet en framstående sjiamuslimsk skriftlærd. Det resulterte i at rasende demonstranter gikk til angrep på Saudi-Arabias ambassade i Teheran.

Katastrofal krig

Saudi-Arabia brøt de diplomatiske forbindelsene etter angrepet, men håper nå at Iran vil hjelpe dem med å avslutte den katastrofale krigen i Jemen.

Iran støtter houthiopprørere som etter år med kaos grep makten i Jemens hovedstad Sana i 2014. Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot dem i spissen for en regional koalisjon.

Siden er det gjennomført over 25.000 flyangrep mot mål i Jemen, og store deler av landets infrastruktur er lagt i grus. FN anslår at krigen har krevd nærmere 400.000 liv og kaller det den verste humanitære krisen i vår tid.