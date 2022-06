Nær Putin-alliert truer Nato-land: – London vil bli bombet først

– Vi vil ødelegge hele gruppen av fiendens romsatellitter under den første luftoperasjonen. Ingen vil bry seg om de er amerikanske eller britiske, vi vil se dem alle som en del av Nato. For det andre vil vi ta ut hele systemet med anti-missilforsvar, overalt og 100 prosent, sier Andrey Gurulyov, stedfortreder i den russiske statsdumaen for partiet Det forente Russland. (YouTube)

