Eksplosjoner etter mulig rakettangrep i Kyiv

Brannmenn jobber for å slukke en brann mens røyk stiger opp fra et boligbygg skadet etter et russisk missilangrep i Kiev 26. juni 2022.

NTB

Fire eksplosjoner er hørt i sentrale deler av Kyiv søndag morgen, og bilder viser røyk som stiger til værs.

Ambulanser og redningsmannskaper er på vei til Sjevtsjenkivskyj-distriktet i Kyiv etter eksplosjonene, melder borgermester Vitalij Klitsjko, ifølge Reuters.

Angrepet skjedde rundt klokka 6.30 lokal tid.

Det er meldt at det er skadde, og at det var et russisk rakettangrep.

AFPs reporter på stedet sier at et boligkompleks nær sentrum er truffet, og at det er oppstått brann og en tjukk sky av grå røyk.

Situasjonen har vært relativt rolig i Kyiv siden russerne trakk seg ut av områdene rundt byen i slutten av mars, og mange sivile ukrainere som flyktet da krigen startet, har vendt hjem igjen.