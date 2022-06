Ukrainsk frontlinjeby falt til Russland

NTB

Sivile evakueres fra Azot-fabrikken, og russiske invasjonsstyrker okkuperer nå hele Sievjerodonetsk ved frontlinjen i Øst-Ukraina, ifølge ordføreren i byen.

– Byen er nå under full russisk okkupasjon, sier Sievjerodonetsks ordfører Oleksandr Strjuk ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– De forsøker å opprette sin egen orden, og så vidt jeg vet har de utnevnt en slags kommandant, sier Strjuk til nasjonalt fjernsyn lørdag.

Samme kveld erklærte Russland at Sievjerodonetsk og de omkringliggende landsbyene Borivske, Voronove og Syrotyne er fullstendig «frigjort» av russiske og prorussiske styrker.

Kamp om tvillingby

– Alt territorium på vestbredden av elva Donets innenfor fylkesgrensa til Luhansk er under kontroll, sier talsmann Igor Konasjenkov i det russiske forsvarsdepartementet.

Fredag fikk de ukrainske soldatene som i ukevis har kjempet for å forsvare Sievjerodonetsk, ordre om å trekke seg tilbake.

– Det er kommet til en situasjon der det ikke gir mening å holde på ødelagte posisjoner. Derfor har styrkene fått ordre om å flytte til nye stillinger og fortsette militære operasjoner derfra, sa guvernør Serhij Hajdaj i fylket Luhansk.

Den ukrainske hæren sa at styrkene ble trukket ut for å forsvare nabobyen Lysytsjansk, som i likhet med Sievjerodonetsk hadde rundt 100.000 innbyggere før krigen.

– 800 sivile evakuert

Russland og de russiskstøttede separatistene kontrollerer om lag 95 prosent av Luhansk fylke, der de to byene ligger.

Ordfører Strjuk sier at evakueringen av sivile er i gang fra kjemikaliefabrikken Azot. Flere hundre mennesker skal ha søkt dekning for russiske artilleriangrep i fabrikken, som inntil tilbaketrekningen var ukrainernes siste skanse.

– Disse menneskene har tilbrakt nesten tre måneder av sine liv i kjellere, tilfluktsrom. Det er hardt, både følelsesmessig og fysisk, sier Strjuk.

Talspersoner for separatistene sier de og russiske styrker har tatt kontroll over Azot-fabrikken og «evakuert» over 800 sivile som befant seg der.

Gatekamper

En av talspersonene, Andrej Marosjko, sier også til det russiske nyhetsbyrået Interfax at russiske styrker og separatister har gått inn i Lysytsjansk. Gatekamper pågår i sentrum av byen, hevdes det.

Ukrainske kilder har foreløpig ikke kommentert påstandene.

Russiske angrep skal ha redusert mesteparten av Sievjerodonetsk til ruiner. Mange har flyktet, og bare rundt 10.000 av innbyggerne er igjen.

USA dysser ned viktigheten av den ukrainske retretten fra Sievjerodonetsk og mener de nå setter seg i en stilling der de blir bedre i stand til å forsvare seg. Russlands erobring av Sievjerodonetsk er en veldig liten seier, ifølge en høytstående Pentagon-kilde.