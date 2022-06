Den russiske presten Grigoryj Mikhnov-Vajtenko risikerer alt for å hjelpe ukrainere på flukt

Erkebiskop Grigoryj Mikhnov-Vajtenko er en av flere russiske frivillige som risikerer lange fengselsdommer for å hjelpe fortvilte ukrainere.

Etter at krigen i Ukraina brøt ut har flere russere i Norge opplevd diskriminering og hat på bakgrunn av sin nasjonalitet. «Ikke deres skyld at det er krig» sa statsminister Jonas Gahr Støre om russere i landet i mars, og manet til å ta vare på hverandre.

At mange russere er motstandere av krigen er tilfelle, og presten Grigoryj Mikhnov-Vajtenko, bosatt i Russland, er et godt eksempel på at dette også gjelder bak fiendelinjene.

Men ikke uten risiko.

Hjalp skadd ektepar

Som prest i Den apostoliske ortodokse kirke i St. Petersburg vier Grigoryj mye av tiden sin til å hjelpe ukrainere på flukt.

CNN møter Mikhnov-Vajtenko i det han akkurat har hjulpet det ukrainske ekteparet Vladimir Sjishkin og Viktoria Sjishkina, som begge har blitt skadet under krigen, med transport til St. Petersburg og det de måtte trenge. De skal nå videre til Tyskland.

Viktoria og mannen opplevde alle vordende foreldres mareritt under russernes brutale teppebombing av Mariupol. Viktoria lå på sykehuset, da bomben traff.

– Jeg ble truffet i magen – rett i barnet mitt – og de klarte ikke å redde ham, sier hun til CNN.

Mange frivillige

Prest Mikhnov-Vajtenko er langt fra alene om å stå på på andre siden i Ukraina-konflikten enn landet sitt.

Han er i kontakt med andre frivillige som også hjelper ukrainere. Både de som er evakuert til Russland og usikre på veien videre, og de som ønsker å flykte til andre land i Europa.

Financial Times skriver at mange flyktninger er fortvilte fordi de har blitt plassert i avsidesliggende omplasseringsleire over hele Russland.

Ifølge avisen brukes jungeltelegrafen og appen Telegram til å spre ordet blant ukrainske flyktninger om hjelpen de kan motta fra russiske frivillige.

Risikerer 15 år i fengsel

Mikhnov-Vajtenko forteller til CNN at hjelpen han tilbyr kan innebære alt fra organisere bosted til å informere om flyktningenes rettigheter i Russland.

Men det barmhjertige arbeidet han og de andre frivillige gjør skjer ikke uten en konstant overhengende fare fra russiske myndigheter.

Å offentlig støtte Ukraina eller opponere mot krigen i Russland, er i følge Financial Times, kriminelt og kan straffes med opp mot 15 år i fengsel.

For Mikhnov-Vajtenko ligger motivasjonen i troen og det han ser på som «antikristne» russiske politikere og en Putin-alliert russisk-ortodoks kirke, en kirke Mikhnov-Vajtenko selv har valgt å forlate.

– Det er nå i hovedsak en militær kirke i Russland. Vi har ikke ortodokse kristne, vi har militære kristne, sier Mikhnov-Vajtenko til CNN.

(Saken fortsetter under bildet).

Den østukrainske byen Mariupol ble utsatt for helt ødeleggende bombinger fra russerne.

Stor opposisjon

Mange russere er på samme side som Mikhnov-Vajtenko og de andre frivillige hjelperne. Arbeidet hans drives frem av donasjoner fra ulike hold i Russland.

Ifølge CNN bidrar både russiske selskaper og sykehus, businessfolk og vanlige mannen i gata økonomisk.

– Det er flere som er skeptiske til og imot krigen enn det regjeringen vil gi inntrykk av i propagandaen vi ser i avisene og på TV. Jeg tror mer enn 80 prosent er imot krigen, sier presten til VG.

For ukrainske Vladimir og Viktoria har støtten fra Mikhnov-Vajtenko, som på papiret burde vært fienden, betydd en ny start.

– Hva vi kan gjøre, bare for et øyeblikk, er bare å ta en hånd, bare å se inn i et par øyne, bare smile og si, «Alt vil bli OK, nå er du reddet», sier Mikhnov-Vajtenko til CNN.