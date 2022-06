Store protester i Georgia etter at landet ikke ble kandidatland til EU

EU-flagg og georgiske flagg i en demonstrasjon for EU-medlemskap for Georgia i Tbilisi fredag. Foto: Shakh Aivazov / AP / NTB

NTB

Titusener av georgiere demonstrerte fredag i Tbilisi mot landets statsminister fordi han ikke klarte å sikre at Georgia ble kandidatland til EU.

Kort etter at Russland invaderte Ukraina, søkte Georgia om å bli kandidatland sammen med Ukraina og Moldova.

Torsdag ga EU-lederne kandidatstatus til Ukraina og Moldova, men sa at det trengs flere reformer i Georgia før landet kan få samme status.

Demonstrantene spilte EU-hymnen og viftet med EU-flagg og georgiske flagg utenfor nasjonalforsamlingen fredag kveld, der de krevde at statsministeren går av.

– Vi krever at statsminister Irakli Garibasjvili går av, og at det innsettes en ny regjering som kan innføre reformene som EU krever. Vi gir regjeringen en ukes tid til å innfri våre krav, sa Sjota Digmelasjvili, en av arrangørene av protesten.

For en uke siden deltok 120.000 mennesker i en demonstrasjon for EU-medlemskap, i det som regnes for å være en av de største markeringene noensinne i landet.

Blant EUs krav er at det innføres tiltak for å redusere den politiske polariseringen i landet, forbedringer i det juridiske systemet og for pressefriheten, valgreform og tiltak mot landets søkkrike oligarker.