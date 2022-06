Amerikansk militærfly fløy over Taiwanstredet – økt spenning i området

USA med maktdemonstrasjon:

Et bildet tatt 24. februar viser et amerikansk fly av typen P-8A fly over australske HMAS Hobart.

Et amerikansk fly av typen P-8A Poseidon fløy over Taiwanstredet fredag, få dager etter at 29 kinesiske jagerfly krenket Taiwans selverklærte luftrom.

Det var fredag formiddag at det amerikanske militærflyet tok turen over det politisk turbulente Taiwanstredet, hvor formålet var å demonstrere USAs «ubetingede støtte til et fri og åpent Stillehav», skriver CNN.

Flyet er av typen P-8A Poseidon, et maritimt patruljefly konstruert for å overvåke maritime områder. Flyet kan også bevæpnes med torpedoer, dypvannsbomber, missiler og andre våpen. Det vites ikke om flyet var utstyrt med våpen da det fløy over Taiwanstredet fredag.

Maktdemonstrasjon mot Kina

Den amerikanske maktdemonstrasjonen fant sted få dager etter at 29 kinesiske jagerfly krenket Taiwans selverklærte luftrom. Kina anser Taiwan som en del av Republikken Kina, og har ifølge dem derfor ikke sitt eget luftrom.

Luftrommet over Taiwanstredet skal imidlertid, ifølge internasjonal lov, være åpent og tilgjengelig for alle. Noe USA mener at de demonstrerte fredag.

«Et amerikansk P-8A Poseidon fløy over Taiwanstredet i internasjonalt luftrom 24. juni. USA vil fortsette å fly, seile og operere over alt i og over Taiwanstredet hvor internasjonal lov tillater det. Overflyvningen demonstrerer USAs ubetingede forpliktelse til et fritt og åpent Stillehav», skriver US Indo-Pacific Command i en pressemelding.

US Indo-Pacific Command ble opprettet i 1947, og er den største og eldste av de ti felles hovedkommandoene i det amerikanske forsvaret. Den har sitt hovedkvarter på Oahu i Hawaii.

Amerikanske USS Sampson seiler gjennom Taiwanstredet. Et fritt og åpent Stillehav er viktig for USA.

Tredje hendelsen siden nyttår

Tirsdag, kun få dager tidligere, fløy 29 jagerfly, deriblant overvåkningsfly, tilhørende Kinas militær, Folkets frigjøringshær, inn i taiwansk luftrom. Det er den tredje største hendelsen av sitt slag siden nyttår, hvor den største besto av totalt 30 kinesiske fly på en dag.

Taiwans selvstendighet har gjort et byks på USAs prioriteringsliste, og Joe Biden understreket i mai at landet står fast ved å forsvare Taiwan mot kinesisk aggresjon, i form av militært utstyr og trening av taiwanske soldater.