Biden med bommert: Skulle lese fra notatene – på baksiden sto detaljerte instrukser

Under et møte torsdag skulle Joe Biden lese fra et notat. På baksiden sto detaljerte instrukser ment for kun Bidens øyne.

Da Joe Biden under et møte skulle lese fra notatene sine, glemte han tilsynelatende hva som sto på baksiden. Journalistene var raske på avtrekkeren, og fikk knipset et bilde før han la arket ned.

Den amerikanske presidenten hadde akkurat gitt uttrykk for skuffelse over høyesteretts beslutning om å skrote innstrammingen av våpenloven i delstaten New York, da han begikk en aldri så liten tabbe.

I det nye forslaget het det at enhver person som ønsket å bære våpen utenfor sitt hjem, måtte ha skjellig grunn til det. Dette mente høyesterett strider mot landets grunnlov, og forslaget ble stemt ned, skriver CNBC.

– Jeg er skuffet over våpen-beslutningen, men jeg ønsker å understreke at en slik endring ikke er umulig å gjennomføre i enkelte stater. Det gjelder 40 av totalt 50 stater, som er mange, men ikke alle, sa Biden under møtet i Det hvite hus torsdag. New York Post har publisert en video fra møtet.

«Du setter DEG»

Her ønsket presidenten å sitere lovgivere, og plukket derfor opp notatene sine.

På lappen står det detaljerte instrukser på hva som er forventet av president Joe Biden, blant annet «DU setter DEG». Les mer Lukk

– Det var spesielt et utsagn jeg ønsket å løfte frem: «det er en vesentlig forskjell mellom de statene hvor det står "skal" og hvor det står "kan"», sa Biden. Her sikter presidenten til at de statene hvor ordlyden i lovverket er «kan», vil det være større rom for endring i våpenloven.

Det presidenten tilsynelatende enten glemte eller ikke lot seg bry med, var at notatene var dobbeltsidige, og på baksiden sto det oppsiktsvekkende detaljerte instrukser til presidenten.

«DU entrer the Roosevelt Room og sier hallo til de oppmøtte», «DU setter DEG ned på din plass», «DU sier takk til forsamlingen» og «DU forlater».

Biden holdt notatet i noen sekunder før han la det ned på langbordet igjen, men det var lenge nok til at en rekke fotografer bet merke i det og knipset bilder.

– Burde ikke skje med presidenten

Det er langt fra første gangen reportere klarer å knipse bilder av Bidens «jukselapper», men de inneholder sjeldent så detaljerte instrukser. Det har resultert i at flere har stilt spørsmål ved om Biden er skikket til å stå i en av verdens mest mektige posisjoner.

– Det skjer jo at man må hjelpe eldre med å finne de riktig ordene eller med å fullføre en setning, men man burde ikke måtte gjøre det med en president, sa Kentucky-senator Rand Paul til Fox News i mars. Da hadde reportere nylig knipset et bilde av en av Bidens jukselapper under en pressekonferanse.

Biden ga nylig tydelige signal om at han planlegger å stille til gjenvalg i 2024. Ifølge Washington Post er Bidens rådgivere godt i gang med å planlegge kunngjøringen, som trolig vil finne sted våren 2023, dersom Biden stiller til gjenvalg.