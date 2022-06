Russiskoppnevnt embetsmann likvidert i Kherson

NTB

En embetsmann i den russiskoppnevnte administrasjonen i den okkuperte byen Kherson er drept av en bombe plassert i bilen hans, melder russiske medier fredag.

Viseguvernør Kiril Stremousov bekrefter attentatet overfor nyhetsbyrået Ria Novosti.

– Ja, en av mine ansatte døde. Det var Dmitrij Savlutsjenko som ledet avdelingen for ungdom og idrett, sa Stremousov.

Også Kherson-administrasjonen som er lojal mot Ukraina bekrefter angrepet. Ukraina og Russland kontrollerer hver sine deler av Kherson fylke, men selve storbyen Kherson er i russiske hender.

Det er det første bekreftede tilfellet av at en pro-russisk embetsmann blir likvidert i et angrep. Lokale myndigheter bekrefter at ingen andre ble såret i angrepet.

De siste ukene har det vært en rekke målrettede angrep mot russiskoppnevnte embetsfolk i regionene som er blitt okkupert siden Russland invaderte Ukraina i februar.