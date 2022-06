Forskere har funnet verdens største bakterie: – Som å finne et menneske på høyde med Mount Everest

Bildet frigitt av Laboratory for Research in Complex Systems (LRC) viser hvordan gigangbakterien Thiomargarita magnifica ser ut.

Inntil nylig var bakterier umulig å se uten mikroskop, men nå har forskere oppdaget en bakterie på størrelse med en øyenvippe.

En ny bakterie, stor nok til å kunne se med det blotte øye, er blitt oppdaget i Guadeloupe-regionen i Karibia. Forskerne bak studien, som er publisert i tidsskriftet Science, har gitt gigantbakterien navnet Thiomargarita Magnifica.

– Denne bakterien er enorm. For å sette det i perspektiv, så tilsvarer dette å finne et menneske på høyde med Mount Everest, sier studiens medforfatter og biolog Jean-Marie Volland til CNN.

– Dette endrer vår forståelse

T. Magnifica kan bli opp til 2 centimeter lang.

T. Magnifica har en gjennomsnittlig cellelengde på om lag 9000 mikrometer, som tilsvarer om lag 1 centimeter. Til sammenligning har de fleste bakterier en cellelengde på om lag 2 mikrometer. Totalt vil 625.000 E.coli-bakterier fått plass på én T. Magnifica.

Forskere har tidligere hatt all grunn til å tro at bakterier ikke vil kunne vokse seg så store at man vil kunne se dem uten mikroskop. Dette er basert på hvordan de har observert bakterier oppføre seg i naturen. T. Magnifica har snudd dette på hodet.

I motsetning til andre bakterier, hvor det genetiske materiale flyter fritt rundt i cellen, så bærer T. Magnifica sitt DNA i små poser innhyllet i en membran.

– Dette er et veldig interessant funn og endrer vår forståelse av bakterier totalt. Denne bakterien bærer karaktertrekk som er langt mer sammenlignbart med våre kropper, dyr og planter, sier Volland.

(Saken fortsetter under bildet).

Bakterien ble funnet voksende på planter i Karibia. (Pierre Yves Pascal/Université des Antilles via AP)

– Det er slående hvor lite vi vet

T. Magnifica ble funnet voksende på mangrover i sumper i Karibia, og bakterien kan blant annet omdanne karbondioksid til næring.

Forskerne bak studien tror T. Magnifica kun er det første av en rekke slike funn, og regner med at gigangbakterier er å finne i andre sumpområder på vår planet.

– Det er slående hvor lite vi faktisk vet om bakterier, til tross for at det er noe vi lenge aktivt har forsket på, sier leder for US Department of Energy Joint Genome Institute's Microbial Genomics Program Tanja Woyke til Science.

Nå jobber forskerne på spreng med å bli kjent med T. Magnifica og egenskapene bakterien har.